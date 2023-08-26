عادل حمودة: إيلون ماسك تحدث في دبي عن وجود كائنات فضائية تعيش بيننا

قال الإعلامي عادل حمودة أنه رأى إيلون ماسك أول مرة في دبي وهو يتحدث أمام «القمة العالمية للحكومات»، متابعا: «لم أكن قد سمعت عنه من قبل، لذلك تعجبت من امتلاء القاعة إلى حد لا يمكن تخيله».

حمودة: «ماسك» يتحدث عن وجود كائنات فضائية تعيش بيننا

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «ماسك» كان يتحدث ببساطة عن وجود كائنات فضائية تعيش بيننا، متابعا: «تأملت ملامحه بدقة، بدا لي وكأنه واحد من تلك الكائنات الفضائية المتحمس للتعرف عليها».

ولفت إلى أنه في الحقيقة واحد من شخصيات قليلة قادرة على تغيير البشرية أو على الأقل توقف تراجعها إلى الوراء، الجملة ليست لنا، الجملة للكيميائي الروسي المثقف إسحق عظيموف الذي يعتبره ماسك مثلا أعلى.