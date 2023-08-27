انطلاق منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل بحضور وزير الشباب.. غدا

تنطلق غدًا الاثنين أولى فعاليات منتدى مجلة علاء الدين لقضايا الطفل بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والإعلامي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

معالجة قضايا الطفل

صرح بذلك حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، مشيرًا إلى أن المنتدى يتناول قضايا الطفل وطرحها وسبل معالجتها استكمالا لدور المجلة التوعوي ومساهمتها بدور إيجابي في جهود الدولة المصرية بملف الطفل وقضاياه.

دور الإعلام في قضايا الطفل

َويناقش لقاء الغد دور الإعلام في قضايا الطفل في الوقت الراهن وماله وما عليه ويبدأ في الساعة الثانية عشر ظهرا، بينما يسبق اللقاء الذي تديره الإعلامية داليا أشرف ورشة حكى للأطفال في الحادية عشر للكاتبة والإعلامية سماح أبوبكر عزت ويعقبه توزيع جوائز مسابقة نجوم علاء الدين لاكتشاف المواهب برعاية وزارة الشباب والرياضة وقطاع النشء بها، وذلك في مجالات التقديم الإعلامي والقصة القصيرة والكتابة الصحفية.