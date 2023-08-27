نادية مصطفى لجمهور مهرجان القلعة: «سعيدة بوجودي معكم»

أحيت الفنانة نادية مصطفى، حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري كبير، وهو المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

نادية مصطفى تشكر وزيرة الثقافة

واستهلت الفنانة نادية مصطفى، حفلها الغنائي، بتوجيه رسالة للجمهور، إذ أعربت عن سعادتها البالغة لمُشاركتها في فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، قائلة: «سعيدة للغاية لوجودي معكم اليوم.. وحشتوني جدًا.. كل سنة وإحنا جميعًا بخير ومتجمعين»، فيما وجهت الشكر لكل القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وأنشدت نادية مصطفى، عددا من الأغاني خلال الحفل؛ إذ بدأت بـ«ادعوا لمصر»، و«قلبي ليك ميال» للراحلة فايزة أحمد، و«مالي» لـ وردة الجزائرية، وغيرها، وحظى الحفل بتفاعل جماهيري كبير.