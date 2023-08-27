نادية مصطفى تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة الليلة

تحيي الفنانة نادية مصطفى حفلا غنائيا الليلة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وسط حضور عددٍ كبيرٍ من الجمهور.

ويشهد المهرجان، مساء اليوم، حفلًا غنائيًا للفنانة نادية مصطفى، ضمن فعاليات المهرجان على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، وسينطلق في تمام العاشرة مساءً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

يذكر أنّ حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أحياه الفنان مدحت صالح والفنانة فايا يونان بحضور جماهيري مكتمل العدد، قدّما خلاله عددًا كبيرًا من أغانيهما المميزة، فقدّم مدحت صالح أغنية «مليونيرات ووعدي والله يا سيدي» فيما قدمت فايا يونان عددًا آخر من الأغاني منها «يا أسمراني» اللون لشادية.