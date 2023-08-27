نادية مصطفى: «بستني حفلاتي في مهرجان القلعة من السنة للتانية» (فيديو)

قالت الفنانة نادية مصطفى، إن فكرة إقامة مهرجان القلعة أو الموسيقى العربية تؤكد أن الجمهور يريد الفن الراقي، والأصوات كلها مشاركة سواء في مهرجان الموسيقى العربية أو مهرجان القلعة، موجهة الشكر لإدارة الأوبرا على اختيارها الأصوات المشاركة في المهرجان من كل أنحاء الوطن العربي.

نادية مصطفى: الناس البسيطة بتستنى مهرجان القلعة من السنة للسنة

وأضافت نادية مصطفى، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها تشكر أيضا وزيرة الثقافة ووزير السياحة والآثار، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة وردود أفعال الناس، متابعة: «المهرجان ده يعني لي كثير، والناس بسطاء كل سنة بيستنوا الحفلة دي من السنة للسنة زيي».

طقوس نادية مصطفى قبل أي حفلة

وعن طقوسها قبل إقامة أي حفلة، أوضحت: «يوم الحفلة مش بعرف أنام، وأكون متوترة للغاية، وبقرأ القرآن الكريم في البداية عشان بيهديني، كما أن اختيار الأغاني استغرق فيه وقتا كبيرا، إذ أحرص على انتقاء الأغاني التي بها فرحة في مهرجان القلعة».