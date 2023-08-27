سيمون تكشف عن استعداداتها لحفل القلعة للموسيقى غدا: عندي أغنيات جديدة

كشفت الفنانة سيمون، عن الاستعداد لحفل الغد بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، من اختيار الأغنيات التي سيتم أداؤها وفرحتها بالمشاركة، قائلة: «كل مكان له شكله وحضوره وأغانيه وطريقته.. كل حاجة لها أغاني متنوعة وعندي أغاني جديدة وأخرى على مدار عمري.. حوالي أكتر من 100 أغنية، وساعتها هننوع بين الحاجات الجميلة».

سيمون: التنوع مهم واحتفالية بالقلعة بها موسيقى وأجواء رائعة

وأضافت سيمون، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أن التنوع مهم واحتفالية بالقلعة بها موسيقى متنوعة وأجواء متنوعة، ويضم المهرجان مطربين وفنانين مختلفين وهذا رائع.

مزيد من الحفلات ينعش السياحة

وتابعت الفنانة الشاملة والمطربة سيمون، قائلة: «مزيد من الحفلات والتجاوب معها ينعش السياحة وبلدنا مليئة بالمزارات والمقاصد السياحية، وفكرة المهرجان والحفلات رؤية جميلة تليق بمصر الجميلة».