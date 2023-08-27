فرقة وسط البلد يتألق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالأوبرا

تصفيق حاد وهتاف جماهيري ضخم، أصوات عالية اجتاحت أركان مسرح المحكي، مرددين أغنيات حفل فريق وسط البلد خلال السهرة الثانية من الدورة الـ 31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء التي أقيمت أمس، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

نجاح فريق وسط البلد

نجح فريق وسط البلد خلال السهرة الثانية، أن يجسد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد بمجموعة من الأعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع، ولم يكن هناك مكان لوضع قدم، بسبب امتلاء المسرح بأكلمه، وتفاعل فريق وسط البلد مع الحضور.

كان الجمهور حريصا على الغناء مع فريق وسط البلد، واستمرت الحفل لساعات طويلة، وقدم فريق وسط البلد عددا من الأغنيات، منها «قل للمليحة، تسمحيلي، قربيلي، نفسي أحبك، مجنون، الجارية، هيلا هوب، يا رب يا معز، على الوعد، أنتيكا، القاسية، مسكرات، يلالى، شمس النهار وغيرها».

هاني عادل يتحدث عن فريق وسط البلد

ومن جانبه، أعرب الفنان هاني عادل عن سعادته الكبيرة للغناء هذا العام في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، وقال هاني عادل، في لقاء أجراه مع قناة «الحياة»، الناقل الرسمي للمهرجان، إنها لم تكن المرة الأولى التي يشارك بها فريق وسط البلد في المهرجان، ولكن منذ بداية انطلاق فعاليات المهرجان، كانت فرقة وسط البلد تضع بصمتها مع الجمهور خلال مهرجان القلعة.

وأضاف: «فريق وسط البلد تعتمد على تقديم موسيقى تندرج حاليًا تحت مسمى الموسيقى القديمة، وصوتنا كان مختلفا لأنه صوت مصري، ومصطلح (الأندرجراوند) كان يُطلق في الماضي، ولكن وجودنا في مصر وتعليق الجمهور بأغنياتنا، كان الطريق الذي مهد الظهور لفرق أخرى، وبالتأكيد كان هناك قبل شهرتنا فرق أخرى سهلت علينا الأمر».

وأكد هاني عادل أن الأمر مختلف هذا العام، خاصة في ظل طرح أغنيات جديدة جاء آخرها أغنية ع الوعد، التي تم طرحها منذ شهر، وحققت نسب مشاهدة عالية .