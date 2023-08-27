«انبعاثات الطهي».. البخار فيه «سم قاتل» (ملف خاص)

فى خطوة لدعم الإجراءات والممارسات التى من شأنها تجنّب التأثيرات السلبية للانبعاثات التى تسبّب تلوث الهواء المحيط، سواء الداخلى أو الخارجى، تعاونت وزارة البيئة مع المركز الدولى لأبحاث الهواء النظيف التابع لـ«جامعة سورى الإنجليزية»، لنشر وترجمة «الدليل الإرشادى الخاص بتلوث الهواء الداخلى وإجراءات التخفيف من التعرّض لانبعاثات الطهى فى مطابخ المنازل»، الصادر عن المركز.

ووجّهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية بالتشييد والبناء كوزارة الإسكان ومراكز بحوث البناء وغيرها، ووضع المواصفات القياسية لهم من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لوضع كود موحّد للتصميم يراعى التخفيف من التعرّض لانبعاثات الطهى فى المطابخ، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بمتطلبات خفض تلوث الهواء الداخلى، وذلك بهدف وضع إطار تنفيذى يبدأ من وضع المواصفات القياسية، وصولاً للتنفيذ على أرض الواقع للمنشآت السكنية المزمع إنشاؤها بالمواصفات الجديدة.

ويتضمّن الدليل عدداً من التوصيات التى تساعد شاغلى المنازل على اتخاذ الاحتياطات لتقليل مساهمتهم وتعرّضهم لتلوث الهواء فى المطابخ، ومن بينها التخلى عن أنواع الوقود الأكثر تلويثاً وضرراً، مثل الفحم والكيروسين، والاعتماد على بدائل أفضل مثل الغاز الطبيعى وغاز البترول المسال (البوتاجاز)، وتعزيز التهوية الداخلية الصحية عن طريق فتح النوافذ والأبواب أثناء الطهى، هذا فضلاً عن مراعاة توسيع مساحات المطابخ ونوافذها لتقليل تعرّض البشر الموجودين للملوثات وحماية صحتهم.