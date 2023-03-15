أستاذ اقتصاد: الدولة تسعى إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك جهودا متواصلة من الدولة لتوطين الصناعات، والاتجاه بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد حقيقي قائم على الصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن هذه الجهود ليست وليدة اللحظة إنما هي نتيجة جهود متراكمة على مدار 8 سنوات ماضية، تم البناء عليها وتهيئة الأجواء العامة من خلال بنية تحتية وبنية تشريعية وإصلاحات اقتصادية، وسط إشادات دولية بالاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات.

البنية التحتية التي أقامتها الدولة استوعبت الصناعات المختلفة

وأشاد البهواشي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، بجهود الدولة في إقامة بنية تحتية تستوعب هذه الصناعات، وهو ما يؤكد أن الدولة قامت بجهود كبيرة لتوطين الصناعة من خلال خطوات جادة وحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقدام التكنولوجيا لتطوين الصناعة.

الدولة تسعى إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة، والتي تتضمن استقدام التكنولوجيا، والاعتماد على المكون المحلي بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن إحدى هذه الصناعات هي صناعة الألمونيوم، إذ أن مصر لها باع طويل في صناعة الألمونيوم، كمصنع نجع حمادي لإنتاج الألمونيوم، كان يقابلها بعض المشكلات بالماضي، كتوفير الطاقة وارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ذللت كل الصعاب والمشكلات التي كانت تواجه هذه الصناعة، إضافة إلى دورها في استقدام التكنولوجيا الجديدة التي سهلت على الشركات الكبرى والورش الصغيرة التي تقوم بتصنيع المنتجات من الألمونيوم، لإنتاج منتجاتهم بالسوق المحلي كبديل للمنتج المستورد.