انتشال جثة طالب غرق داخل ترعة بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بترعة الرياح البحيري بوقع التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم شريك بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

غرق طالب في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة طالب إثر غرقه بترعة الرياح البحيري بقرية كوم شريك التابعة لدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى «نور محمد البشع »، 18 سنة، تم انتشال الجثمان ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.