مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

لقي شاب مصرعه صدمه قطار «طنطا - شبين الكوم» أثناء عبور شريط السكة الحديد بدراجته النارية، في تلا بالمنوفية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الشاب إلى مستشفى تلا لمحاولة إنقاذه ولكنه فارق الحياة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب صدمه قطار بمركز تلا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين مصرع شاب يدعى «م. م. ن»، مقيم بقرية طبلوها، أثناء مروره بدراجة نارية من على شريط السكك الحديدية بالقرب من محطة كفر طبلوها، حيث تم نقله إلى المستشفى ولكنه توفي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

حزن بين الأهالي بعد وفاة الشاب

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية طبلوها بعد وفاة الشاب في الحادث، مؤكدين أنه كان شابا محترما ويتميز بحسن الخلق ومحبوبا من الجميع، ويتم الاستعداد لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه.

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب يدعى «م. خ. ن» مقيم بقرية طبلوها، في حادث اصطدام قطار بدراجته أثناء المرور من شريط السكك الحديدية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.