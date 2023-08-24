مصرع شاب وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على طريق «بني سويف - الفيوم»

لقي شاب مصرعه وأصيب 7 آخرون، بينهم 5 من أسرة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند نزلة الناصرية، في المسافة بين محافظتي الفيوم وبني سويف، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 7 آخرين بينهم 5 من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرعي بني سويف والفيوم بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء جثة المتوفى والمصابين ونقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود أبو الخير طه، 19 عامًا، جرى إيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تبين إصابة «سلامة علي تمام»، 43 عامًا، وأبنائه «شروق»، 18 عامًا، «ندى»، 7 أعوام، «وجيه»، 13 عامًا، «أحمد»، 13 عامًا، و«عويس قرني عمار» 42 عامًا، «أبو الخير حسين طه»، 51 عامًا، مصابون بسحجات وكدمات.