جامعة المنيا تصدر بيانا بشأن طلاب المرحلة الأولى المتخلفين عن التقديم

أصدرت اليوم الأحد جامعة المنيا، بيانا بشأن طلاب المرحلة الأولى المتخلفين عن إنهاء الإجراءات القيد والترشح، والذين سقط حقهم في التقديم، وتم استبدالهم بآخرين كانوا ضمن قوائم الانتظار.

بيان جامعة المنيا بشأن الطلاب المتخلفين

وذكر البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لجامعة المنيا، أنه بالنسبة للطلاب الذين سبق قبولهم نهائياً بالمرحلة الأولى للتنسيق بناءً على رغبتهم الأولى ولم يقوموا بإنهاء إجراءات القيد في الموعد المحدد، فقد سقط حقهم في القيد والترشح طبقاً لما كان مُعلنا لهم وتم التأكيد عليه كذلك في رسالة الترشح حيث تم استبدالهم بمن هم كانوا على قوائم الانتظار.

وأضاف البيان، أنه قد يُنظر في أمر هؤلاء الطلاب بعد انتهاء تنسيق المرشحين الجدد في حالة وجود أماكن شاغرة بالكليات التي يرغبون الالتحاق بها.

تجهيز المدن الجامعية في المنيا

وفي وقت سابق، شدد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، علي إنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات للقاعات والمحاضرات للعمل بنظام الفصول الذكية خلال العمل الدراسي الجديد، وتطوير الموقع العام، وكافة الإجراءات التي تخدم الطلاب وترتقي بالحياة الجامعية، وتعزز انتظام العملية التعليمية منذ أول أيامها.

كما وجه «فرحات» بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية واعتمادها بعد المراجعة للأحمال التدريسية، والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي، مؤكداً على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالعمل لضمان التطوير وتحقيق أهداف الجودة وفقاً للمعايير المتبعة.