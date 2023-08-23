مؤرخ بالكنيسة الأرثوذكسية يكشف تفاصيل جديدة عن دير العذراء بجبل الطير في المنيا

كشف الدكتور إسحاق إبراهيم الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تفاصيل جديدة تخص دير العذراء فى جبل الطير بمحافظة المنيا، موضحا أن عدد زواره يبلغ نحو 2 مليون شخص سنويًا.

وقال إن الدير واحدًا من الأماكن التى تواجدت بها العائلة المقدسة بحسب المصادر، وكتب عنه البابا تيموثاوس الثاني البطريرك الـ 25 أثناء توجهه لتدشين كنيسة الأنبا باخوم، وظهرت العذراء فى نفس المكان، وقالت له «لابد من بناء الكنيسة فى ذلك المكان»، وبالفعل تم بناء الكنيسة سنة 473.

مغارة العائلة المقدسة في المنيا

وأضاف «الباجوشي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن الكنيسة تم نحتها فى المكان الذى تواجدت به العائلة المقدسة واختبأت فيه خلال رحلة هروبها، كما عرف الدير بعدة أسماء.. وهى: دير الكف، كما سمي الدير بأسم الكهف بسبب المغارة والتي يقال أن العائلة المقدسة أختبأت فيها.

وأوضح أنه من الأماكن المقدسة داخل الدير بئر أثري قديم منحوت فى الصخر، ومجلد بالطوب المنجور، كما أنه على اليمين هناك مغطس قديم فى الدير، كما أن الكنيسة فيها أقدم حجاب أثري منحوت عبارة عن زخارف قبطية عديدة وصورة لـ 7 أشخاص منحوتين، ويقال أنهم الـ 7 ملائكة.

منحوتات أثرية وأيقونات فريدة في كنيسة العذراء بالمنيا

أكد «الباجوشي» على أن الكنيسة من أقدم الكنائس الموجودة، وبها عدة زخارف بالإضافة إلى معمودية منحوتة على يسار المدخل، و«لقان» - إناء يوضع فيه الماء- كان مخصص للاحتفال خلال عيد القداس وعيد خميس العهد وعيد الرسل، لافتا إلى أنه منحوت فى الصخر، بالإضافة إلى وجود 3 أحجبة من الخشب المعشق، وعدة أيقونات فريدة من نوعها.