طريقة دفع المصروفات وخطوات القيد بجامعة المنيا الأهلية.. آخر موعد الثلاثاء

أعلنت اليوم الأحد جامعة المنيا عن طريقة وخطوات دفع المصروفات السنوية وخطوات القيد والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بجامعة المنيا الأهلية.

وحددت الجامعة يوم الثلاثاء المقبل آخر موعد لجميع الطلاب لطباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمبنى جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة لأنهاء اجراءات القيد، والتي تشمل تقديم أصول المستندات ودفع نصف الرسوم السنوية، وذلك حتى عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري.

طريقة دفع المصرفات بجامعة المنيا الأهلية

ونوهت جامعة المنيا، أنه سيسقط حق الطالب في القبول بعد هذا التاريخ بالنسبة للطلاب المقبولين برغباتهم الأولى، مع ضرورة استكمال دفع المصروفات السنوية أو القسط الأول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) وذلك من خلال أذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلى بمدينة المنيا الجديدة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لجامعة المنيا الأهلية

- أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- عدد 6 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

- بطاقة الترشيح يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول.

- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

- دوسيه بلاستيك.