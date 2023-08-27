مساعد وزير الصحة: الدولة تصرف 3 مليارات جنيه على منظومة التطعيمات

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، كيفية التعامل في حال ظهور مرض معدٍ، مؤكدًا أن الإجراءات في أي مرض معدٍ تعتمد على 3 إجراءات وقائية، موضحا أن الدولة تصرف 3 مليارات جنيه على منظومة التطعيمات.

قنديل: تطعيم طلبة المدارس ضد «الالتهاب السحائي» أول إجراء وقائي

وأضاف «قنديل»، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر شاشة «قناة النهار»، أنَّ الإجراء الأول الوزارة تقوم بتطعيم طلبة المدارس بتطعيم «الالتهاب السحائي»، في الصف الأول من كل مرحلة بـ6.5 مليون جرعة وهو إجراء وقائي، وكذلك تطعيم الدفتيريا، مؤكدًا أنها تطعيمات إلزامية.

3 مليارات جنيه لـ منظومة التطعيمات

وأكد أن الدولة تصرف على منظومة التطعيمات فقط 3 مليارات جنيه، من 10 تطعيمات للأطفال من أول يوم ولادة حتى عام ونصف، مشيرًا إلى أن الإجراء الثاني لدينا منظومة للترصد باختيار أماكن تمثل جميع المحافظات ويوجد مستشفى ووحدات رعاية أساسية.

وأشار إلى أن الإجراء الثالث متابعة الأمراض المعدية ويتم البلاغ فيها عن أي مرض ممكن يخرج ويوجد لها أكثر من إجراء منها أخذ عينات من المياه والأغذية والمرضى.