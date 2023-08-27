فاروق الباز: لا يوجد كوكب يماثل الغلاف الجوي للأرض أو درجة حرارته أو مياهه

قال العالم المصري فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، إنه لا يوجد حجب لأي معلومة إطلاقا، ولا يوجد أي شيء في العلم تحجب إطلاقا، والمهم أن الوضع الحقيقي إلى أهل الحياة على الأرض ليس له مثيل في أي من كواكب المجموعة الشمسية.

كل كوكب له صفاته الخاصة

وأضاف «الباز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه لا يوجد أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية يماثل غلافها الجوي لغلاف كوكب الأرض، ويماثل درجة حرارتها درجة حرارة الأرض، أو بها مياه مثل المياه السائلة في الأرض.

ولفت إلى أن الأرض لها صفات مختلفة، والزهرة لها صفات مختلفة، والمريخ له صفات مختلفة، وكل كوكب له صفة مختلفة، وليس هناك أي مكان في المجموعة الشمسية يؤهل الحياة على الأرض كما يؤهلها الأرض.

وأشار إلى أن العلماء تبحث عن إمكانية وجود احتمال بأن كوكباً من الكواكب يكون به حياة ما، هذا الاحتمال أو السؤال ليس له إجابة، لافتا إلى أن رحلات الاستكشاف على القمر أو الكواكب غرضها العلم والمعرفة.

أشجار القمر

وعن تفاصيل ما يسمى بـ «أشجار القمر»، أوضح أن هذا الموضوع مختلف، ولا يتعلق بالحياة على الكواكب، وهذه مجرد أبحاث على إمكانية أن تعيش النباتات المختلفة تحت ظروف مختلفة، وهذه أبحاث علمية عادية.