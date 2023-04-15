هل تصدق نظرية عالم الزلازل الهولندي حول هندسة الكواكب؟.. توقعاته تتحقق

ما زال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، يثير الجدل وذعر العالم بسبب توقعات حول وقوع زلازل وكانت أول توقعاته هو زلزال شرق المتوسط الذي ضرب روسيا وتركيا يوم 6 فبراير الماضي.

عالم الزلازل الهولندي يتوقع زلزال إندونيسيا

كتبت هوجربيتس على تويتر أمس الأول الموافق 13 أبريل، قبل حدوث زلزال إندونيسيا والذي وصلت شدته 7 درجات علي مقياس ريختر، أنه يتوقع حدوث زلزال خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل.

وقال هوجربيتس أمس، «إن توقعاتي واضحة وكان الحجم المتوقع في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، نتيجة لتقارب هندسة الكواكب في 12-13 أبريل الماضي».

Yesterday's forecast was clear. The anticipated magnitude for 14-15 April was off by about 0.2. The video covers a detailed analysis of the convergence of planetary geometry on 12-13 April. https://t.co/cpNuJ7UzS9 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 14, 2023

تفاصيل زلزال إندونيسيا

تعرضت إندونيسيا، أمس، لهزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، وكان موقع الزلزال في البحر شمال جزيرة «جاوة»، بحسب ما ذكرته هيئة رصد الزلازل الأمريكية.

وأكدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا عدم وجود خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع اليوم في شمال جزيرة «جاوة» وبلغ عمقه 594 كيلومترا.

وكانت إندونيسيا قد شهدت زلزالاً آخر بقوة 7 درجات ريختر قرب جزر مالوكو الشرقية في 18 يناير الماضي، والذي أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي، وكان موقع الزلزال السابق قبالة الساحل الإندونيسي، ما تسبب في تدمير بعض الممتلكات وإجلاء السكان المحليين.