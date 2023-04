هل تصدق نظرية عالم الزلازل الهولندي حول هندسة الكواكب؟.. توقعاته تتحقق

ما زال عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، يثير الجدل وذعر العالم بسبب توقعات حول وقوع زلازل وكانت أول توقعاته هو زلزال شرق المتوسط الذي ضرب روسيا وتركيا يوم 6 فبراير الماضي.

كتبت هوجربيتس على تويتر أمس الأول الموافق 13 أبريل، قبل حدوث زلزال إندونيسيا والذي وصلت شدته 7 درجات علي مقياس ريختر، أنه يتوقع حدوث زلزال خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل.

وقال هوجربيتس أمس، «إن توقعاتي واضحة وكان الحجم المتوقع في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، نتيجة لتقارب هندسة الكواكب في 12-13 أبريل الماضي».

Yesterday's forecast was clear. The anticipated magnitude for 14-15 April was off by about 0.2. The video covers a detailed analysis of the convergence of planetary geometry on 12-13 April. https://t.co/cpNuJ7UzS9