معهد نظم المعلومات الإدارية بالإسكندرية.. «اعرف الأقسام عشان تختار منها»

تتجه أعين طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية إلى دراسة نظم المعلومات الإدارية وهو الأمر الذي كشفه محرك البحث «جوجل» تزامنا مع المرحلة الثالثة إذ إن هذا التخصص يتصدر بحث أبناء الإسكندرية وهو الأمر المتاح دراسته عبر المعهد المصري العالي للادارة والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل دراسة نظم المعلومات الإدارية في ذلك المعهد الذي أنشئ بمقتضى القرار الوزاري رقم 1540 لسنة 1996 بالمبنى الكائن بـ 3 ميدان المساجد بجوار مسجد المرسى أبي العباسي بشعبتي الإدارة والمحاسبة وقسم اللغة الإنجليزية وبمقتضى القرار الوزاري رقم 663 لسنة 1999 تم إنشاء شعبة نظم المعلومات والحاسب الآلي، وذلك بحسب موقعه الرسمي.

سعة معهد نظم المعلومات الإدارية في الإسكندرية

وبدأت سعة معهد نظم المعلومات الإدارية في الإسكندرية مع تغيير مسماه بمقتضى القرار الوزاري رقم 396 لسنة 2000 ليصبح «المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة» بعدد 60 طالبا وطالبة واستمر العدد في التزايد في السنوات اللاحقة حتى بلغ 4000 طالب وطالبة.

أقسام معهد نظم المعلومات الإدارية في الإسكندرية

يحوي المعهد المصري العالى للادارة والمحاسبة ونظم المعلومات الإدارية على 3 أقسام، أولهم قسمي «نظم معلومات الأعمال، إدارة الأعمال» اللذان يهدفان إلى تقديم خريج يمتلك المعارف والقدرات والمهارات الفنية والعلمية التي تؤهله لممارسة العمل الإداري بكافة مجالاته.

كما يتمثل القسم الثالث في: «المحاسبة والمراجعة» والذي يهدف إلى تأهيل خريج يمتلك القدرات والمهارات المهنية والأسس العلمية التي تؤهله لممارسة العمل المحاسبي بكافة مجالاته.