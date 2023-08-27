شروط القيد في معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمنصورة

أعلن معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، عن قبول طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، وكذلك الدبلومات الفنية، عن طريق الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، أو من خلال التقديم المباشر في مقر المعهد.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمعهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبة بالمنصورة

وكشف معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبة بالمنصورة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب المرحلة الثانية بالمعهد لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها «أدبي، علمي علوم ورياضة» والدبلومات الفنية كما يلي:

- بطاقة الترشيح

- أصل الثانوية «المؤهل» + صورة

- أصل شهادة الميلاد + صورة

- 6 صور شخصية

- صورة البطاقة الشخصية

- 2 جند ذكور من منطقة التجنيد

- 6 جند ذكور من قسم الشرطة

شروط القيد في معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبة بالمنصورة

وتتضمن شروط الالتحاق بمعهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالمنصورة ما يلي:

- يقبل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها «أدبي، علمي علوم ورياضة» للمرحلة الثانية 2023

- يقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية للعام الحالي 2023

- يقبل المعهد التحويلات من الكليات والمعاهد الأخرى

المؤهلات التي يقبلها المعهد:

- الثانوية العامة والأزهرية بشعبتيهما وما يعادلهما.

- دبلوم المدارس التجــارية نظام 3 – 5 سنوات.

- دبلوم المدارس الصناعية نظام 3 – 5 سنوات.

- دبلوم المعاهد الفنية التجـــارية - الصناعية.

ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في تخصص نظم معلومات الأعمال أو تخصص المحاسبة والمراجعة، وجميع شهادات المعهد معتمدة من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.