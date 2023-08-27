الأرصاد تكشف عن تأثير موجة الطقس السيئ بالسعودية وليبيا على مصر

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل موجة الطقس السيئ في الحدود الشرقية بالمملكة العربية السعودية والحدود الغربية وتأثيرها في مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إن الحزام المداري سبب ما يحدث من تقلبات جوية في المملكة العربية السعودية، مضيفًا: «نصيبنا مما يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة».

وواصل: «منخفض الهندي يحد من تأثير وجود مرتفع الأزور، الذي يجلب كتلاً هوائية تكون درجات حرارتها أقل».

واستعرض القياتي، مسار الكتل الهوائية التي يتخذها منخفض الهند الموسمي الذي يمر بالمملكة العربية السعودية، ثم يدخل جمهورية مصر العربية وتكون درجات حرارته أقل من درجات الحرارة في الخليج، وما يحدث في السعودية يؤثر في مصر ومرتفعات سيناء بأمطار، ولكنها أمطار خفيفة، حتى تجمعات الأمطار في سانت كاترين كانت خفيفة.

درجات الحرارة على المحافظات

واستطرد: «درجات الحرارة الأسبوع الحالي ما بين 34 و35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة، ولكن درجات الحرارة في الصعيد تجاوزت 46 درجة مئوية».

وتابع: «الحزام المداري يؤدي إلى تشكل السحب الرعدية التي تكون ممطرة إلى حد بعيد، وسينال مصر جزءا من هذه السحب في سيناء».