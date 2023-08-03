عاجل.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرة «الحزام المداري».. أمطار ورياح في أغسطس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن امتداد ظاهرة الجزام المداري على مناطق متفرقة من جنوب البلاد ما يتسبب تكاثر السحب الركامية خاصة على كلا من «حلايب - شلاتين- أبو سمبل- بحيرة ناصر» يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا اليوم الخميس.

تقدم ظاهرة الحزام المداري

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تقدم ظاهرة الحزام المدارى خلال الساعات المقبلة، مما يساعد على تتطور السحب الممطرة على مناطق من أقصى جنوب البلدان مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الافقية، على جنوب البلاد، وذلك نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، القادمة من السودان.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن أعلى درجات الحرارة تم تسجيلها في حالة الطقس أمس الأربعاء، وذلك على محافظة الوادي الجديد، حيث سجلت 44 درجة في الظل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع الأنحاء، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.