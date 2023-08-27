اعرف نسب الرطوبة في منطقتك.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد، والتي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس، مؤكدة أن نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية ترتفع خلال ساعات الليل عن مثيلاتها نهارا.

الرطوبة ليلا

وأكد الخبراء أن نسب القاهرى الكبرى والوجة البحري ليلا 80-85 درجة ونهارا بين 35 - 45 درجة، فيما تسجل ليلا على مناطق السواحل الشمالية 90-95 درجة ونهارا 50 -55، جنوب سيناء 60- 70 درجة ونهارا 30 -40، شمال الصعيد 60- 65 درجة ونهارا 20 -30، وأخيرا الرطوبة ليلا على مناطق جنوب الصعيد 35- 40 ونهارا 10- 15 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس ليلا معتدلة الحرارة رطبة على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ووفق بيان الأرصاد فتسجل درجات الحرارة العظمى على كل من القاهرة والوجه البحري 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 31 -34 درجة مئوية، جنوب سيناء 38 - 41 درجة درجة مئوية، شمال الصعيد 36 -38 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 - 43 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة الثلاثاء 29-8-2029، تصل العظمى في كل من القاهرة والوجه البحري إلى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية، السواحل الشمالية 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية، جنوب سيناء 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية، شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية، وجنوب الصعيد العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم على جميع المناطق

- القاهرة 35 - 25.

- العاصمة الإدارية 36 - 25.

- 6 أكتوبر 36 - 24.

- بنها 35 - 24.

- دمنهور 33 - 23.

- وادي النطرون 34 - 23.

- كفر الشيخ 34 - 23.

- المنصورة 34 - 24.

- الزقازيق 35 - 24.

- شبين الكوم 35 - 24.

- طنطا 34 - 23.

- دمياط 32 - 25.

- بورسعيد 32 - 25.

- الإسماعيلية 36 - 24.

- السويس 36 - 23.

- العريش 33 - 23.

- رفح 32 - 23.

- رأس سدر 36 - 27.

- نخل 37 - 21.

- كاترين 35 - 17.

- الطور 36 - 27.

- طابا 36 - 25.

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 31 - 24.

- العلمين الجديدة 31 - 24.

- مطروح 31 - 22.

- السلوم 35 - 24.

- سيوة 40 - 25.

- رأس غارب 37 - 27.

- الغردقة 40 - 29.

- سفاجا 39 - 29.

- مرسى علم 38 - 29.

- شلاتين 41 - 31.

- حلايب 36 - 29.

- أبو رماد 37 - 30.

- رأس حدربة 36 - 29.

- الفيوم 37 - 23.

- بني سويف 38 - 23.

- المنيا 39 - 24.

- أسيوط 40 - 24.

- سوهاج 42 - 25.

- قنا 45 - 27.

- الأقصر 45 -27.

- أسوان 45 - 29.

- الوادي الجديد 46 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.