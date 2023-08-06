عاجل.. «الأرصاد» تحذّر سكان 5 مناطق من «الحزام المداري»: لون التراب سيصبح «وردي»

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد، من عودة الطقس المتقلب وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على عدة مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية كافة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

وأوضحت هية الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ مدن «حلايب - شلاتين - أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد»، تشهد مع تقدم ساعات النهار، عدم استقرار في الأحوال الجوية، بسبب دخولها في حيز الظاهرة المناخية التي يُطلق عليها «الحزام المداري»، يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية، ويظهر التراب بـ«اللون الوردي» على مناطق من أقصى الجنوب، بسبب الهواء الهابط من السحب الرعدية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة والرعدية خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، كما يلي.

- القاهرة 39 - 25.

- العاصمة الإدارية 39 - 25.

- أكتوبر 39 - 25.

- بنهــــا 37 - 25.

- دمنهور 37 - 24.

- وادي النطرون 38 - 25.

- كفر الشيخ 35 - 24.

- المنصورة 36 - 24.

- الزقازيق 36 - 25.

- شبين الكوم 36 - 25.

- طنطا 36 - 24.

- دمياط 34 - 24.

- بورسعيد 34 - 25.

- الإسماعيلية 39 - 24.

- السويس 38 - 25.

- العريش 35 - 24.

- رفح 35 - 24.

- رأس سدر 39 - 26.

- نخل 39 - 20.

- كاترين 36 - 19.

- الطور 42 - 26.

- طابا 38 - 25.

- شرم الشيخ 42 - 30.

- الإسكندرية 33 - 24.

- العلمين الجديدة 33 - 24.

- مطروح 32 - 23.

- السلوم 33 - 24.

- سيوة 38 - 23.

- رأس غارب 42 - 30.

- الغردقة 42 - 30.

- سفاجا 41 - 29.

- مرسى علم 40 - 30.

- شلاتين 42 - 30.

- حلايب 38 - 31.

- أبو رماد 40 - 30.

- رأس حدربة 39 - 29.

- الفيوم 40 - 25.

- بني سويف 40 - 25.

- المنيا 41 - 24.

- أسيوط 42 - 26.

- سوهاج 43 - 27.

- قنا 43 - 30.

- الأقصر 44 - 30.

- أسوان 44 - 29.

- الوادي الجديد 45 - 27.

- أبوسمبل 44 - 29.