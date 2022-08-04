الأرصاد تكشف موعد وصول منخفض الحزام المداري إلى مصر.. يتسبب في 4 أيام ممطرة

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، أظهرت بوضوح الأمطار المتوقع سقوطها بداية من السبت المقبل على أماكن متفرقة جنوب البلاد، نظرا لتأثر مصر بمنخفض الحزام المداري السنوي الممطر، الذي يؤثر في مثل هذا الوقت من العام على دول منابع النيل كافة، خاصة المنطقة المدارية، بداية من الهضبة الإثيوبية، وصولا إلى مصر والسودان.

الحزام المداري

واضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الأمطار المتوقع سقوطها ضمن تأثر البلاد بالحزام المداري، ستستمر 4 أيام بشكل متقطع بداية من السبت الموافق 6 أغسطس وحتى الثلاثاء 9 أغسطس، وستتركز على مناطق حلايب وشلاتين، ومحافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجبال سانت كاترين.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:

القاهرة 35 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 31 - 24

السلوم 33- 20

سيوة 38 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 39 - 26

نخل 38 - 21

نويبع 39 - 27

طابا 38 - 27

كاترين 35 - 19

الطور 40 - 26

شرم الشيخ 41 - 29

الغردقة 40 - 28

مرسى علم 39 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 23

أسيوط 40 - 23

سوهاج 41 - 25

قنا 42 - 27

الأقصر 42 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 43 - 26

شلاتين 38 - 29

أبو رماد 37 - 28

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 27