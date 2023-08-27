رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: الإنفلونزا الآن أخطر من كورونا بمتحوراته

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن المتحور الجديد «Eg5» لفيروس كورونا، مثير للاهتمام، ولكنه ليس مثيرا للقلق، مشيرًا إلى أنه ينتشر ولكن معظم الحالات ليست مقلقة، كما أن أغلب الأعراض تنفسية للجهاز التنفسي العلوي، إذ تصيب الأنف والحلق مع ارتفاع متوسط في قيم الحرارة، معتبرا أن الإنفلونزا بمضاعفاتها الآن أخطر من كورونا بمتحوارته.

التمييز بين متحورات كورونا صعب

وأضاف الحداد، خلال تصريحات ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، إن من الصعب التمييز بين متحورات كورونا المختلفة، بسبب تشابهها الكبير، مضيفًا أن الإنفلونزا العادية مختلفة عن كورونا بتحوراتها المختلفة، حيث أن البرد يؤدي للصداع والرشح ولكن لا يؤدي لآلام عظمية.

خطورة تحورات كورونا

وتابع استشارى الحساسية والمناعة: «كورونا بالتحوارات الحالية أصبح أقرب للبرد وأضعف من الإنفلونزا ويماثل أعراض البرد، وأرى أن الإنفلونزا بمضاعفاتها الآن أخطر من كورونا بمتحوارته، فقد أصبح أقرب إلى النزلة البسيطة».