مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل ثقيل بطريق محور الضبعة اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين بطريق الضبعة في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو ونقل ثقيل بطريق العلمين بالكيلو 140 اتجاه القاهرة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفي

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «سيد سيد محمود أحمد»، 35 سنة، مقيم روض الفرج القاهرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد عبد الرؤوف محمد، 35 سنة، مقيم القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليسرى، أحمد فوزي عبد العزيز، 32 سنة، مقيم الجيزة، ونقل المصابان إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.