حمزة نمرة يتخطى المليار مشاهدة على اليوتيوب

احتفل حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بتخطي قناته مليار مشاهدة على يوتيوب.

حمزة نمرة يشكر جمهوره

وكتب حمزة نمرة: «إجمالي مشاهدات اليوتيوب تخطت المليار مشاهدة.. شكرا لكم وشكرا على تشجيعكم وكل كلامكم الحلو اللي طالع من القلب».

ألبوم رايق لحمزة نمرة

وحقق حمزة نمرة نجاحا كبيرا مؤخرا بألبوم رايق الذي طرح أغنياته تباعا، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن عددا من الأغاني الناجحة؛ أبرزها «رياح الحياة»، و«رايق»، و«غروب»، و«إسكندرية»، وغيرها.