حمزة نمرة يطرح أغنية «عالم كدابة» على يوتيوب (فيديو)

أعلن الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «عالم كدابة» من ألبوم «رايق»، والذي طرح أغانيه تباعا.

ونشر حمزة نمرة الأغنية وعلق عليها قائلا: «عالم كدابة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أغاني حمزة نمرة

ورّوج حمزة نمرة منذ أيام لأغنية «ناس كدابة» قبل طرحها بنشر البرومو الدعائي لها، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «ياترى عالم كدابة فعلا؟.. استنوا أغنية عالم كدابة يوم الأربعاء الساعة 7 مساء على يوتيوب وكل منصات الأغاني».

وأصدر «نمرة» مؤخرا من ألبوم «رايق» عددا من الأغاني التي نالت إشادات الجمهور، أبرزها أغنية «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، و«شيخ العرب»، و«رايق».