حمزة نمرة يقترب من 3 ملايين مشاهدة لأغنية أنا الطيب على «يوتيوب»

اقتربت أغنية أنا الطيب للفنان حمزة نمرة، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ حققت 2 ملايين و900 ألف مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب في الأيام الماضية، بخلاف طرحها على المنصات السمعية والإلكترونية والموسيقية.

أغنية أنا الطيب، كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، أكورديون وربابة محمود شاهي، ناي محمد عاطف.

كلمات أغنية أنا الطيب

ومن كلمات أغنية أنا الطيب «أنا الطيب وعامل فيها مش طيب.. عشان الناس بقت بتدوس على الطيب.. ومين كان حس بينا يا دمعي يا قريب.. بامثل إني مش طيب عشان انتوا ديابة.. ولازم أنتش لقمتي منكوا.. وليه يازمن بقى الطيب بيتعيب».

حمزة نمرة يطرح أغنية عالم كدابة يوم الأربعاء

ويستعد حمزة نمرة، لطرح أغنية عالم كدابة، على يوتيوب والمنصات الموسيقية، يوم الأربعاء المقبل، إذ اعتاد طرح أغاني ألبوم رايق والذي يضم 13 أغنية، بشكل منفرد مساء كل يوم أربعاء، ومن بين الأغاني التي قدمها «رياح الحياة، لعله خير، غروب، إسكندرية، شيخ العرب، مش سليم».