حمزة نمرة يطرح أغنية «أكيد راجعين» من ألبوم «رايق» على يوتيوب (فيديو)

أعلن الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنية «أكيد راجعين»، بعد دقائق قليلة من طرح أغنيته الجديدة «عالم كدابة»، من ألبوم «رايق».

ونشر حمزة نمرة الأغنية، وعلق عليها قائلا: «أكيد راجعين دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

نجاح أغنية «رياح الحياة» لـ حمزة نمرة

وحقق حمزة نمرة نجاحا كبيرا بأغنية «رياح الحياة»، واحدة من أغاني ألبوم «رايق»، الذي يعود به حمزة نمرة في موسم صيف 2023، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن عددا من الاغاني الناجحة، منها «رياح الحياة»، و«رايق»، و«غروب»، و«إسكندرية»، وغيرها.