الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات قسم الإعلام بـ«آداب الإسكندرية»

كشفت إدارة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية عن الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات القدرات الخاصة بالقسم والتي على إثرها يتم قبول الطلاب في الدفعة الجديدة.

وتقدم «الوطن» لكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسم الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات إعلام الإسكندرية وهو الأمر المقسم إلى نوعين أحدهما ورقي والآخر إلكتروني.

خطوات التسجيل الورقي

تتمثل خطوات التسجيل الورقي لقسم الإعلام للمحولين من قسم أو كلية أخرى، وكذلك الحاصلين على ثانوية عامة معادلة «عربية، أجنبية»، عبر اتباع الإجراءات التالية:

- طباعة الحافظة من الرابط التالي ثم يقوم الطالب بملء البيانات من هنا.

- التوجه لتسديد الرسوم في الحسابات الخاصة بالكلية بالدور الثالث المبنى الإداري، أو خزنة الكلية بجوار شئون الطلاب بساحة الكلية.

- يقوم الطالب بطباعة وتسليم صور مما يلي:

- صورة من شهادة الثانويه العامة.

- صورة من بطاقة الترشيح.

- إقرار ولي الأمر بالموافقة على السفر.

- إيصال دفع الرسوم.

- صورة من شهاده الميلاد أو بطاقة الرقم القومي.

خطوات التسجيل الإلكتروني لقسم الإعلام

تتمثل خطوات التسجيل الإلكتروني لقسم الإعلام للحاصلين على الثانوية العامة المصرية 2023 عبر التالي:

- طباعة الحافظة من الرابط التالي ثم يقوم الطالب بملء البيانات من ذات الرابط المذكور في الأعلى.

- التوجه لتسديد الرسوم في الحسابات الخاصة بالكلية بالدور الثالث المبنى الإداري، أو خزنة الكلية بجوار شئون الطلاب بساحة الكلية.

- يقوم الطالب برفع المستندات على الرابط الإلكتروني من هنا، تلك الأوراق:

صورة من شهادة الثانوية العامة - صور من بطاقة الترشيح - إقرار ولي الأمر وصورة من إيصال دفع الرسوم - تعبئة كافة البيانات والتاكد من صحتها.