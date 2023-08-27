دليلك لدخول كلية التربية جامعة الإسكندرية.. الأقسام والشروط

تعد كلية التربية جامعة الإسكندرية واحدة من أهم كليات الجمهورية إذ تحوي أقساما مختلفة لكل منها شروط التحاق وفرص عمل، وهو الأمر الذي يحتاجه طلاب الثانوية العامة المقبولين في تلك الكلية في الوقت الراهن عقب انتهاء مرحلتي تنسيق الكليات 2023 وبالتزامن مع تقديم آخرين خلال المرحلة الثالثة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أقسام كلية التربية جامعة الإسكندرية وشروط الالتحاق بها وذلك كدليل للطلاب المقبولين بحسب ما أعلنته الكلية على موقعها الرسمي.

أقسام الأدبي بكلية التربية جامعة الإسكندرية

تعد أقسام الأدبي بكلية التربية جامعة الإسكندرية هي الأقسام التي تقبل من الثانوية العامة شعبة أدبي وهي: «اللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التاريخ، جغرافيا، علم نفس، فلسلفة واجتماع».

أقسام التعليم الابتدائي

أقسام التعليم الابتدائي تشمل «اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم»، بينما شعبة الطفولة «فتيات» يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

أقسام العلمي بكلية التربية جامعة الإسكندرية

تعد أقسام العلمي بكلية التربية جامعة الإسكندرية هي الأقسام التي تقبل من الثانوية العامة شعبة أدبي وهي: «الكيمياء، الفيزياء، بيولوجي أساسي، جيولوجي فرعي، جيولوجي أساسي، بيولوجي فرعي وبرنامج البكالريوس في العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية»، وأن يكون مجموع الطالب في مادة اللغة الإنجليزية لا يقل عن 75% من المجموع الكلي.

شروط قسم اللغة الإنجليزية

- الحصول على 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية للبرنامج العام.

- الحصول على 44 درجة في البرنامج الأساسي.

- درجة المستوى الرفيع في الثانوية العامة تضاف للاختبارت التي يمر بها القسم.

شروط قسم اللغة الفرنسية

- للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خريجي مدارس اللغات قسم اللغة الفرنسية أن تكون الأولوية لمن اجتاز بنجاح اختبار المستوى الرفيع في اللغة الفرنسية.

- أن يكون حاصلاً على 44 درجة في مادة اللغة الفرنسية شعبتي الأدبي والعلمي واجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية والشفهية التي تعقد بالقسم.