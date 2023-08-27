شريفة ماهر تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية: عدت للمنزل بعد تحسن حالتي

تعرضت الفنانة شريفة ماهر، لوعكة صحية مؤخرًا، نُقلت إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، على الفور، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث شهدت الحالة تحسنًا ملحوظًا.

هبوط شديد وفقدان وعي

ومن جانبها، كشفت الفنانة شريفة ماهر، لـ«الوطن»، تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها مؤخرًا، حيث قالت: «فجأة شعرت بهبوط شديدة وبعدها فقدت الوعي، وتم نقلي إلى أحد المستشفيات، وخضعت لبعض التحاليل الطبية والفحوصات»، لتُقرر العودة إلى منزلها مرة أخرى بعد تحسن حالتها.

شريفة ماهر: رجعت أستكمل فترة العلاج في البيت

وأضافت «رجعت أستكمل فترة العلاج في البيت، بعد ما حالتي تحسنت نوعًا ما»، متابعة «الحمد لله أنا أحسن شوية دلوقتي، لكن لسه مكملة على العلاج، وفي انتظار نتائج التحاليل».