شريفة ماهر: ويكيبيديا أخطأ وعيد ميلادي في شهر مارس.. العمر مجرد رقم

أكدت الفنانة شريفة ماهر، أن عيد ميلادها الحقيقي ليس اليوم، كما ذكر عدد من المواقع الإخبارية، وعلى رأسها موقع ويكيبيديا الشهير، الذي دون أن اليوم 30 سبتمبر 2022 يوافق عيد ميلادها الـ90.

شريفة ماهر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي

وقالت الفنانة شريفة ماهر لـ«الوطن»: «ويكبيديا أخطأ في عيد ميلادي، أنا ولدت يوم 13 مارس 1939، وعمري 83 عاماً فقط، هما عايزين يكبروني معرفش ليه».

وأضافت شريفة ماهر: «أشكر كل حد افتكرني سواء في عيد ميلادي أو غيره، لأن العمر مجرد رقم، فالأهم هي الروح، وأنا يصلني كل حب الجمهور لي في كل الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية».

تطورات حالة شريفة ماهر الصحية

وعن تطورات حالتها الصحية قالت: «الحمد لله أحسن، لكن لا زالت قدمي تؤلمني من فترة لأخرى، خاصة أنني أجريت عملية مؤخراً فيها، وحالياً أقوم بجلسات العلاج الطبيعي، وأتمني من الله الشفاء العاجل ».

شريفة ماهر ومشكلات مع نجلها

ونشب خلاف بين الفنانة شريفة ماهر ونجلها وبعض الورثة في الشهور الماضية، وخرجت في أكثر من لقاء تليفزيوني لتؤكد أنها تنتظر حقها عن طريق القضاء من المحاكم: «أنا بحب بلدي وما أقدرش أبعد عنها، ومصر اتحولت لجنة والرئيس السيسي هدية من ربنا، والآن أشعر بفخر كبير أمام ضيوفي الأجانب».

محطات في حياة شريفة ماهر

ولدت شريفة ماهر في حي حلوان بمدينة القاهرة في عام 1939، وتخرجت من إحدى المدارس الفرنسية، ثم اكتشفها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وعملت بعدها في السينما من خلال الغناء والتمثيل، وعرفت بأدوار الفتاة المتسلطة، ثم توالت عليها الأعمال الفنية خلال مشوارها الطويل عملت فيها مع كبار النجوم.