شريفة ماهر بعد تصدرها «التريند»: عندي 83 سنة مش 90

تصدر اسم الفنانة شريفة ماهر، التي تعد إحدى نجمات زمن الفن الجميل، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بزعم أنها تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ90 باعتبارها من مواليد 30 سبتمبر عام 1930، بحسب صفحات السينما.

وتواصلت «الوطن» مع الفنانة الكبيرة التي أكدت أنّ عيد ميلادها الحقيقي ليس اليوم، لأنّها من مواليد 13 مارس عام 1939، وأنّ عمرها 83 عامًا وليس 90، مع تأكيدها أنها سعيدة بحالة الاحتفاء بها رغم ابتعادها عن الفن منذ سنوات، لأن حب الناس نعمة كبيرة.

وشاركت شريفة ماهر كبار النجوم في عددٍ كبيرٍ من الأفلام، ومن أكثر الأدوار التي تميزت بها على الشاشة الصغيرة، تجسيدها لشخصية المرأة المتسلطة، والزوجة العاشقة للمال، والرافضة لتحكمات الزوج.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الفنانة شريفة ماهر بعد تصدرها «التريند»، والأفلام التي شاركت فيها على مدار مشوارها الفني، وذلك من خلال السطور التالية:

بدأت مشوارها الفني في الخمسينيات

- شريفة ماهر من مواليد 13 مارس عام 1939.

- بدأت مشوارها الفني مع بداية فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

- رصيدها الفني يزيد على 45 عملًا.

- قدّمت مع إسماعيل ياسين عددًا من الأفلام منها «إديني عقلك، إسماعيل ياسين في البوليس، الفانوس السحري».

- شاركت في أفلام «كرامة زوجتي، جفت الدموع، إرحم دموعي، رابعة العدوية، المدير الفني، لن أعترف، الفرن».

اشتهرت شريفة ماهر في السينما بدور المرأة المتسلطة

- ومن الأدوار التي اشتهرت بها شخصية «لواحظ» الزوجة المتسلطة التي تسئ معاملة والدة زوجها وتعمل على إذلالها، في أحداث فيلم «أعز الحبايب» عام 1961 مع سعاد حسني وشكري سرحان ونور الدمرادش وزكي رستم وأمينة رزق.

تواجه خلافات مع ابنها بسبب الميراث

- تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي منذ عدة أشهر بسبب خلافاتها مع ابنها بسبب الميراث، وصلت إلى قيامه برفع دعوى قضائية ضدها.

- توفي ابنها مجدي في شهر يناير الماضي، ولم تعلم إلا بعد وفاته ودفنه بالصدفة بسبب الخلافات بينهما.