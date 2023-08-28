فعل قد يحرمك من ستر الله ورحمته.. «الدكتور علي جمعة حذر منه»

قد يستهين البعض بالتحدث عن معاصيهم وأثامهم التي ارتكبوها وستر الله عليها، ويبدأون في المجاهرة بها أمام الآخرين، وعلى الرغم من أن كثيرون يعتبرون ذلك «شفافية»، إلا أنه إثم كبير قد يحرم العبد من ستر الله ورحمته عليه، بحسب توضيح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء.

فعل قد يحرمك من ستر الله ورحمته

وقال الدكتور علي جمعة، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المجاهرة بالمعصية يعتبر مصيبة كبرى: «ورد عن عن النبي صلى الله عليه أنه قال: كلُّ أُمَّتي مُعافًى إلا المجاهرين، وإنَّ من الجِهارِ أن يعملَ الرجلُ بالليلِ عملًا ثم يُصبِحُ وقد ستره اللهُ تعالى فيقولُ: عملتُ البارحةَ كذا وكذا، وقد بات يسترُه ربُّه، ويُصبِحُ يكشفُ سِترَ اللهِ عنه».. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــا.