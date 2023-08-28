خالد عكاشة: مصر طوال تاريخها الحديث كانت مستهدفة من التنظيمات الإرهابية

كشف العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن شهادته عن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية وآلية تشكيلها.

«عكاشة»: ما يجرى في مصر لم يكن بمعزل عن الدول العربية

وقال «عكاشه» خلال لقائه الخاض ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء أمس، إن ما يجرى في مصر لم يكن بمعزل عن الدول العربية، وكنا شديدي الارتباط بالساحة العربية وينظر لمصر أنها المركز، كما نشأت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وانتشرت فروعها في معظم الدول العربية ومن ثم مناطق كثيرة في العالم، أيضاً النهج العنيف والمباشر الذي سمي في بعض التسميات بالتكفيرية.

وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات: «وفي البعض الآخر بالجهادية، وهي كلاهما تنظيمات إرهابية تؤمن بمفهوم الإرهاب بمفهومه اللفظي والمادي في المجتمع، مصر كانت مستهدفة طوال الوقت بإنشاء هذا المكون الذي له العديد من المنتجات والنسخ الموجودة في منطقتنا، وكنا شديد التأثر والتأثير بما يجرى في أفغانستان».