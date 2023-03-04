خبير عسكري للقاهرة الإخبارية: التنظيمات الإرهابية لديها القدرة على إعادة إحياء نفسها

علق الخبير العسكري العراقي إسماعيل السوداني، على محاولات التنظيمات الإرهابية إعادة إحياء نفسها، مشيرًا إلى أن الخبراء كانوا يتوقعون انتهاء تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2007 خلال عمليات الجيش الأمريكي في العراق، وبجهود متطوعي القبائل والعشائر العراقية المتواجدة آنذاك.

تنظيمات خيطية لديها القدرة على العمل اللامركزي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه التنظيمات الإرهابية خيطية لا مركزية لديها القدرة على العمل اللامركزي ولديها القدرة على إعادة إحياء نفسها وتستغل نقاط ضعف كثيرة في النظام السياسي واستغلال المناطق الهشة والمرنة لتنتشر فيها والتي يكون فيها نزاعات ومناطق الحدود بين الدول نظرًا لأنها تكون بعيدة عن المراقبة والعمليات الأمنية للقوات العسكرية.

عمليات خاصة لمعالجة الخلايا النائمة

وأشار إلى أن هذه التنظيمات تقوم بعمليات غير تنظيمية مثل الكر والفر، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك عمليات خاصة لمعالجة الخلايا النائمة والتي دائمًا ما تعمل على اعادة تنظيم نفسها، ضاربًا المثل بتنظيم «داعش» الذي تستند لأيدلوجية القاعدة، مطالبًا بمحاربة الأيدولوجية والمعتقدات التي يعتنقها أفراد هذا التنظيم المتطرف نظرًا لأن أكثر المتضررين وضحايا داعش هم المسلمون أنفسهم.