خبير أمني لـ نشأت الديهي: الدولة المصرية نجحت في القضاء على 99% من التنظيمات الإرهابية

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن الدولة المصرية نجحت في القضاء على أكثر من 99% من التنظيمات الإرهابية سواء التنظيمات التي كانت تشمل بعض المحافظات أو التنظيمات المحدودة، إذ نجحت الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة في توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية.

وضع استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف

وأضاف «علام»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف من مشيخة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، خاصة وأن الفكر المتطرف لا يزال موجودًا حتى الآن، ويعمل على تفسير القرآن الكريم بشكل خاطئ، بما يخدم توجهاته.

ولفت إلى أن عدم مواجهة الفكر المتطرف يؤدي إلى عودة الجماعات الإرهابية مرة أخرى، ما قد يؤدي إلى نشر القلق في الكثير من الأسر المصرية، مضيفًا أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قادر على قيادة علماء الدين لوضع استراتيجية لتنقية المجتمع المصري من الأخطاء الكبيرة في بعض التفسيرات الفقهية.

العناصر الإرهابية تعمل على نشر الفكر المتطرف

وأضاف أن بعض العناصر التي اعتنقت الأفكار المتطرفة لتحقيق مكاسب شخصية لا تزال موجودة في مصر، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية كانت تقوم بالاستعانة ببعض المتطرفين لعرض تفكيرهم الخاطئ، ومن ثم الرد عليه من قبل علماء الدين لكشف فساد عقيدتهم بعد عدم القدرة على مواجهة الحجج الحقيقية.

وأشار إلى أن بعض العناصر الإرهابية تعمل على نشر الفكر المتطرف لتحقيق مكاسب شخصية، لافتَا إلى أن هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية لتنقية المجتمع المصري من الأفكار المنحرفة والمتطرفة.