مصر تحقق 11 ميدالية متنوعة بالبطولة العربية للمواي تاي في ليبيا

حصد المنتخب المصري للمواي تاي 11 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة العربية التي أقيمت في طرابلس بدولة ليبيا خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون 13 دولة عربية هم مصر والمغرب وتونس والإمارات والعراق وفلسطين والأردن و لبنان وسوريا والجزائر والكويت وموريتانيا.

تفاصيل الميداليات

جاءت الميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و7 ميداليات برونزية كما احتل الفراعنة المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة خلف العراق المتصدر والمغرب الوصيف.

وجاءت الميداليات الذهبية كالتالي: أريام مجدي في وزن 51 كجم 15 سنة، ذكرى صلاح سعفان وزن 45 كجم تحت 15 سنة، وأنس عصام وزن 45 كجم 15 سنة.

وحصد اللاعب محمد أحمد محي الدين الميدالية الفضية الوحيدة في منافسات وزن 44 كجم 13 سنة، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب كلًا من عبد الله علاء الطويل وزن 48 كجم 13 سنة وبدر أسامة الشناوي وزن 40 كجم 15 سنة ومهند خالد الشيخ وزن 57 كجم 15 سنة وآيه احمد عزازي وزن 51 كجم 17 سنة وعمر محمد بسيوني وزن 40 كجم 13 سنة وأدم عبد المنعم ربيع وزن 36 كجم 13 سنة وعبد الرحمن أسامة ماضي وزن 48 كجم 15 سنة.

وضمت قائمة المنتخب 19 لاعبة ولاعبة وهم: آدم أبو النور، عمر محمد، محمد أحمد، عبد الله علاء، بدر أسامة، أنس عصام، عبد الرحمن أسامة، فهد أسامة، مهند خالد، عمر نازيه، ذكرى صلاح، أريام مجدي، إبراهيم أحمد، عبد الرحمن عادل، علي ياسر ،فارس محمد، مصطفى طارق، آية أحمد، منة الله عصام.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، بنتائج المنتخب في البطولة العربية مؤكدًا أنهم حققوا المطلوب في هذه البطولة والقادم أفضل.

بعثة المنتخب المصري

وضمت بعثة المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة المهندس أحمد محمد رمضان، رئيسا للبعثة وفهمي محمود حكم، وليد زكريا مدرب و أيمن الحمصاني مدرب.