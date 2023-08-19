تفاصيل ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة».

الاتحاد المصري للجودو: تنظيم رائع ونشكر القيادة السياسية

وقال طارق عز الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، «تنظيم رائع وأشكر القيادة السياسية التي جعلتنا ننظم هذه البطولة في مدينة العلمين الجديدة، والتي أصبحت مدينة السحر والجمال»، فيما قال الدكتور أحمد صبرة المدير الفني للاتحاد العربي للجودو «يشارك لدينا 138 لاعبا ولاعبة من الأشبال، وفي الفترة الأولى لدينا 5 أوزان للأولاد، و5 أوزان للبنات، والآن نحن في مرحلة النهائيات، ومصر تلعب مع ليبيا والجزائر والكويت وغيرهما».

«سليمان»: التنظيم أكثر من رائع ولم أتوقع هذا المستوى

وقال مدخر سليمان، رئيس وفد نادي الصليبخات الكويتي، «التنظيم أكثر من رائع، لم أكنت أتوقع هذا المستوى، وبفضل الله وحمده حصلنا على ميدالية ذهبية و4 فضيات، وفي العموم، حصلنا على المركز الثالث».