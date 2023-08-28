عاجل.. مفاجأة في ملف المهاجم الجديد للأهلي.. لاعب في الدوري المصري

حسم مسؤولو النادي الأهلي القرار النهائي في ملف التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، بعد فشل المفاوضات مع الثنائي، البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك الكوري الجنوبي، والكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بيشكتاش التركي.

ويسعى مسؤولو الأهلي، خلال الفترة الجارية، للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بعد فشل التعاقد مع الثنائي الذي حدده الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر..

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جون إيبوكا

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، لـ«الوطن سبورت» إنه لا توجد مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا في الوقت الراهن، لضم النيجيري جون إيبوكا، ولا نفكر في اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأوضح أنه جرى عرض اللاعب على إدارة الأهلي، قبل انطلاق الموسم الماضي، إلا أن النادي علم بعدم التزام اللاعب ببعض السلوكيات خارج الملعب، وجرى رفض فكرة التعاقد معه نهائيًا، ولم يطرح اسمه على كولر خلال الميركاتو الجاري.

وأشار إلى أن هناك بعض المرشحين على طاولة مارسيل كولر، وتترقب إدارة التعاقدات بالنادي قرار المدرب السويسري لبدأ المفاوضات في الساعات المقبلة قبل غلق باب القيد.