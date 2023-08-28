خالد عكاشة: تنظيم التوحيد والجهاد كان يستهدف المكونات السياحية في طابا

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم التوحيد والجهاد، كان جزءا كبيرا منه من الفلسطينيين وبدأت غزة تمده بالمتفجرات وتقدم له عمليات التدريب والتأهيل وهذا ما سرع من قدرات التنظيم وهو ما كان مخفيا عن الأجهزة الأمنية.

استهداف التنظيم للمكونات السياحية

وأضاف عكاشة، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التنظيم كان يستهدف المكونات السياحية والإسرائيليين وكان أكثر خدمة للعناصر الفلسطينية الموجودة داخله، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يختار طابا التي يدخلها الإسرائيليون ليقضوا إجازتهم بها.

الدفع بعناصر فلسطينية كثيرة للانضمام للتنظيم

وتابع عكاشة، أنه تم الدفع بعناصر فلسطينية كثيرة للانضمام للتنظيم وخلق بنية فكرية للتنظيم ومرجعية من خلال مشايخ في غزة.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.