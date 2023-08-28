خالد عكاشة يكشف تفاصيل التفجيرات الإرهابية بطابا عام 2004 وعدد ضحاياها

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في 2004 اتخذ تنظيم التوحيد والجهاد قرارًا بالقيام بتفجيرات في طابا واستخدم فيها 3 سيارات مفخخة.

فندق طابا الشهير

وأضاف «عكاشة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم استهدفوا الفندق الشهير الموجود في طابا ومعسكرين سياحيين وكانوا يستقبلون السياح بسيارات مفخخة ويقودها أشخاص انتحاريون ودخلوا بشكل عشوائي لإيقاع عدد كبير من الضحايا.

وكشف أن عدد الوفيات وصل في المعسكرين وصل إلى 35 وفاة و150 إصابة بجراحة متوسطة، أما الفندق فكان ما بين 140 قتيلا وإصابة، وكان الحادث بمثابة مفاجأة صادمة للأجهزة الأمنية وأهالي سيناء لأنه لا يوجد لديهم أي معلومات عن هذا التنظيم.

جبل الحلال

وأشار إلى أنهم بعد أن نفذوا العمليات خرجوا بسهولة ولم يمت منهم سوى منفذوا العملية وعادوا لجبل الحلال وأصبح مأوى لهم لطبيعته الجغرافية المعقدة والتي تضم مساحة تتجاوز 60 كيلو مترا وعمقا من 25 إلى 30 كيلو مترا كلها كهوف.

وأوضح عكاشة أنها بعدها بساعات بدأوا يتصلوا بوكالات الأنباء العالمية لإعلان مسئوليتهم عن التفجيرات وكان الغريب أن أحد هذه الاتصالات كان مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، وأكدوا أن العملية هي ثأرًا للشيخ أحمد ياسين الذي اغتالته إسرائيل في مارس من نفس العام.