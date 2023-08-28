حددت جامعة القاهرة، موعد تطبيق تعديل الدراسة في كلية الهندسة 4 سنوات رسميا، للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، لتكون أول جامعة مصرية تطبق نظام الـ4 سنوات في بكالوريوس الهندسة، في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية.

تفاصيل تطبيق تعديل الدراسة في كلية الهندسة

وفق بيان سابق للجامعة، سيتم تطبيق تعديل الدراسة في كلية الهندسة 4 سنوات رسميا، مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث أكدت الجامعة أنّ اللائحة الجديدة تتضمن العديد من المميزات، أبرزها السماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، وإمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، فضلا عن السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.

تطبيق تعديل الدراسة في كلية الهندسة، جاء وفق لائحة جديدة أعلنت عنها جامعة القاهرة رسميا، وبها تكون الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات.

ملامح اللائحة الجديدة بكلية الهندسة

- اللائحة الدراسية الجديدة للكلية سيتم تطبيقها من خلال الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بالكامل.

- تتراوح الساعات المعتمدة من 154 إلى 159 ساعة دراسية معتمدة.

- تتضمن العديد من البرامج، وهي 13 برنامجا عاما، و15 برنامجا تخصصيا.

- تتضمن 12 برنامجًا فرعيًا، وتشترط اجتياز الطالب تدريبًا صيفيًا بنجاح للتخرج.

- تتيح للطالب اختيار الالتحاق بأحد البرامج العامة أو التخصصية طبقا لشروط محددة.

- تُتيح تسجيل برنامج فرعي «minor» لأول مرة على مستوى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية.

خريطة العام الدراسي الجديد

ومن المقرر، ووفق المجلس الأعلى للجامعات، أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 اعتبارا من 30 سبتمبر في الجامعات والمعاهد، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير، وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجديد 27 يناير المقبل، وتبدأ يوم 10 فبراير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، و30 مايو يكون نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.