تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الأهلية 2023 بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الأهلية 2023، في بيان لها، أعلنت عنه منذ قليل، موضحة أن الكلية بها مجموعة من البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل مُتضمنة كل ما يتعلق بالتكنولوجيا في تخصصاتها الجديدة، فهي تقدم تعليما يواكب المعايير العالمية.

تنسيق كلية الهندسة بالجامعات الأهلية 2023

بلغ الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة بالجامعات الأهلية 2023، نسبة 68% لجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والنيل الأهلية، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية.

أما عن تنسيق كلية الهندسة بجامعة الجلالة والعلمين الدولية فبلغ نسبة 66%، وبالنسبة لجامعة سيناء بفرعيها وشرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وجامعة الملك سلمان الدولية فبلغ التنسيق بها 65%.

جامعة المنصورة الأهلية

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن عدة برامج في كلية الهندسة، وهي: برنامج هندسة البناء والتشييد وبرنامج الهندسة الطبية والحيوية وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات وبرنامج هندسة الميكاترونيكس وبرنامج هندسة العمارة المستدامة.

وتقدم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية برامج لروبوتات والميكاترونيات، والأنظمة الذكية، والمصانع الرقمية والإلكترونيات التطبيقية، بكلية الهندسة، ويتم التعليم فيها وفق المعايير العالمية، معتمداً على التدريب بصفة مستمرة.