ضبط كيلوجرام من مخدر الأفيون بحوزة شخص في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على شخص يقيم في دائرة المركز، بحوزته 1000 جرام من جوهر الأفيون، وهاتف محمول، وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

جلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها

تعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، تفيد بقيام قيام عاطل يقيم في دائرة مركز سوهاج بجلب وإحضار المواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائهم متخذًا من دائرة مركز سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

جلب كمية من مخدر الأفيون تمهيدا لترويجها

وبالفحص تبين قيام «ص. ج. س. خ» عاطل ويقيم بناحية نجع سعد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز شرطة سوهاج بجلب كمية من مخدر الأفيون تمهيدا لترويجها على عملائه وراغبي الكيف.

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق، تم ضبط المتهم وبحوزته 1000 جرام من جوهر الأفيون، وسلاح أبيض، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة ومبلغ.

وبمواجته بما أسفر عن عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على جهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.