حقيقة فيديو الأفيون داخل محطة مصر.. مخدرات في المحفظة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو يُظهر فيه اكتشاف مخدر«أفيون» بحوزة أحد ركاب السكة الحديد خلال تفقد أحد مديري الأمن لمحطة القطارات، هذا المنشور لاقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فور ظهورالفيديو لمدير الأمن وهو يطالب أحد الركاب بإظهار تذكرة القطار، إلا أنه تفاجأ بقطعة من «الأفيون» داخل محفظته الشخصية.

حقيقة الفيديو المتداول

حقيقة هذه الأمر يرجع إلي عام 2016 فور تفقد اللواء محمد يوسف في 4 يناير عام 2016، كان يجري جولة تفقدية في محطة مصر، لمتابعة الحالة الأمنية أثناء ذلك استوقف أحد المواطنين وسأله عن التذكرة فظهرت قطعة الأفيون، فأمر بالقبض عليه واتخاذ اللازم ضده.

مصدر أمني يوضح توقيت الفيديو

وفي السياق نفسه أكد مصدر أمني أن الفيديو قديم ويعود إلى 6 سنوات مضت وتحديدا في 4 يناير عام 2016 عندما كان اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل حينها يجري جولة تفقدية في محطة مصر، لمتابعة الحالة الأمنية أثناء ذلك استوقف أحد المواطنين وسأله عن التذكرة فظهرت قطعة الأفيون.

وأضاف المصدر أنه حينها أمر مدير شرطة النقل بالقبض عليه واتخاذ اللازم ضده وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق حينها.