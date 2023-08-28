894 ألف جنيه إيرادات «العميل صفر» في دور العرض أمس

استطاع الفنان أكرم حسني، أن يحقق أمس بفيلمه الأخير «العميل صفر» ما يقرب من 894 ألف جنيه في دور العرض.

إيرادات فيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم العميل صفر حقق أمس 894 ألف جنيه، إذ استطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض ضمن موسم الصيف.

أبطال فيلم «العميل صفر»

تصدر الفيلم شباك التذاكر ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، حيث حقق الفنان أكرم حسني نجاحًا كبيرًا بفيلم «العميل صفر» الذي يُعرض حاليًا بدور العرض.

أغنية «هنهد الدنيا رقص»

وطرح أكرم حسني مؤخراً أغنيته الجديدة «هنهد الدنيا رقص» من فيلم العميل صفر والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحققت نسب مشاهدة عالية على اليوتيوب، وحققت 550 ألف جنيه .